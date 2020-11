Kein Kavaliersdelikt Illegales Fußballspiel in Trostberg mit 20 Teilnehmern

Am Mittwoch, den 18.11.2020, staunten Beamte der PI Trostberg nicht schlecht, als sie gegen 16.15 Uhr am Fußballplatz in der Jahnstraße unerwarteter Weise auf ein Fußballspiel mit gut zwanzig Teilnehmern stießen.