Hinweise erbeten Vandalen und „Saubären“ im Badylon unterwegs

Die Sport- und Freizeitanlage Badylon ist wiederholt zum Schauplatz von unbekannten Vandalen geworden.

Freilassing. Die Spielerkabinen entlang der Rundlaufbahn wurden am vergangenen Wochenende mutwillig kaputt geschlagen und angebrannt. Es entstand ein Schaden in Höhe von rund 1.000 €. Die Sachbeschädigung wurde zur Anzeige bei der Polizei gebracht, um Hinweise aus der Bevölkerung an die Polizeiinspektion Freilassing unter Tel. 08654/46180 wird gebeten. Derzeit laufen die Videoauswertungen der Überwachungskameras.

Außerdem muss regelmäßig – vor allem an den Wochenenden – von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Badylons eine erhebliche Menge an Müll, Verpackung, Flaschen und Zigarettenresten von unbekannten „Saubären“ aufgesammelt und entsorgt werden. Grundsätzlich sind Gäste auf der Sport- und Freizeitanlage sehr willkommen. Die Stadt Freilassing bittet allerdings eindringlich darum, beim Verlassen der Anlage den eigenen Müll zu entsorgen und dafür die aufgestellten Abfalleimer zu nutzen.