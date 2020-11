Ermittlungen laufen Grenzpolizei stellt gestohlenen Jaguar sicher

Foto: Grenzpolizei

Einen neuwertigen Jaguar F-Pace haben Schleierfahnder der Grenzpolizeiinspektion Piding am gestrigen Donnerstagmittag, 12.11.2020, auf der A 8 in Richtung München sichergestellt. Das Fahrzeug war erst vor vier Monaten in Italien gestohlen worden. Das Fachkommissariat Grenze der Kripo Traunstein hat die Ermittlungen übernommen.