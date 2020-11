Aufgeflogen Österreicher mit halbem Kilo Amphetamin aus dem Verkehr gezogen

Foto: Grenzpolizei Piding

Schleierfahnder der Grenzpolizeiinspektion Piding haben in einem Eurocity Zug am Sonntagmittag, 1. November, bei einem 37-jährigen Österreicher eine größere Menge Amphetamin gefunden. Der Mann sitzt in Untersuchungshaft. Das zuständige Rauschgiftkommissariat der Kripo Traunstein hat die Ermittlungen übernommen.