115.000 Euro Sachschaden Mercedes kracht mit VW Crafter in Traunreut zusammen

Am 02.11.2020 ereignete sich gegen 11:51 Uhr ein Verkehrsunfall an der Kreuzung Werner-von-Siemens-Straße mit der Kantstraße. Die Ampelanlage an der Kreuzung war zuvor ausgefallen, es galt die Vorfahrtsregelung durch Verkehrszeichen.