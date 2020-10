Unterwegs wie die Vandalen Unbekannte beschädigen Gemeindeeigentum in Waging

Am Mittwoch, 21.Oktober, stellte ein Gemeindemitarbeiter der Verwaltungsgemeinschaft Waging/See mehrere Beschädigungen/Diebstähle an verschiedenen Einrichtungen im Ortsbereich fest.

Waging. Unter anderem war der Heizkörper in der öffentlichen Herrentoilette im Kurpark abgerissen, 2 Schilder wurden in der Seestraße entwendet, wie auch 3 Hinweisschilder im Kurpark, welche jedoch zusätzlich noch herausgebrochen wurden. Weiterhin wurden Zaunlatten eines Holzzaunes im Kurpark zerbrochen. Dieser Zaun wurde in der jüngsten Vergangenheit bereits durch den Bauhof der Verwaltungsgemeinschaft Waging/See erneuert. Insgesamt wird der Schaden für die Gemeindekasse auf ungefähr 600 EUR geschätzt.

Die Polizeiinspektion Laufen nimmt sachdienliche Hinweise, die zur Aufklärung der Vorfälle unter der Rufnummer 08682 89880 entgegen.