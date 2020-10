Crash auf der A8 Mehrerer Verletzte bei schwerem Verkehrsunfall

Foto: 123rf.com

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am späten Dienstagabend, 13. Oktober 2020, auf der A8 zwischen der AS Bergen und der AS Grabenstätt ereignet. Hierbei wurden eine Frau schwer und sieben weitere Personen leicht verletzt.