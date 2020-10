Volltreffer Bundespolizei stoppt VW mit ZEHN geschleusten Afghanen

Foto: Bundespolizei

Die Bundespolizei hat am Samstag (3. Oktober) an der Grenzkontrollstelle an der A8 am Walserberg die Einschleusung von zehn afghanischen Staatsangehörigen vereitelt und ihren mutmaßlichen Schleuser festgenommen. Die Frauen und Männer waren zu elft in einem Kleinwagen unterwegs.