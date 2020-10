Bergung 20-Jähriger stürzt im Klettergarten am Kugelbach ab

Foto: BRK BGL

Am Donnerstagnachmittag kurz nach 15 Uhr ist im Klettergarten am Kugelbachbauern in Karlstein ein 20-jähriger Urlauber aus Nordrhein-Westfalen mindestens fünf Meter tief abgestürzt, wobei er nach erster Einschätzung durch Notarzt und Notfallsanitäter des Roten Kreuzes Glück im Unglück hatte und wohl mit leichteren Verletzungen als ursprünglich vermutet davongekommen war.