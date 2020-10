Alkohol oder Erkrankung? BMW stürzt über Böschung zur Saalachau ab: Einsatzkräfte retten bewusstlosen Fahrer

Foto: BRK/BGL

Am Dienstagabend kurz nach 22 Uhr mussten Feuerwehr, Rotes Kreuz und Polizei auf die B21 ausrücken, wo zwischen den Abfahrten nach Türk und Schwarzbach ein in Richtung Salzburg fahrender BMW über die Gegenfahrbahn in die Böschung zur Saalachau hinabgefahren war und im Hang hing.