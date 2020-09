Zeugen gesucht Unbekannter zerkratzt in Traunreut 44 Autos

Die Polizei Traunreut bittet um Hinweise

Traunreut. In der Nacht von Samstag auf Sonntag zerkratzte ein unbekannter Täter mindestens 44 Fahrzeuge im Bereich der Theodor-Körner-Straße/Heinz-von-Stein-Straße in Traunreut. Hierbei wurde offensichtlich ein spitzer Gegenstand im Vorbeigehen an die Autos gedrückt, so dass teilweise tiefe Kratzer entstanden. Der Gesamtschaden dürfte im mittleren fünfstelligen Bereich liegen.

Wenige Wochen zuvor wurden ebenfalls in der Theodor-Körner-Straße Fahrzeuge beschädigt. Die Polizeistation Traunreut bittet nun mögliche Zeugen um Hinweise, Tel. 08669/86140.