Wichtige Info Neue Öffnungszeiten der Polizeistation Haag

Die Polizeistation Haag wird ab dem 1. Oktober ihre Öffnungszeiten ändern, um sich optimal auf die regionalen und einsatzrelevanten Besonderheiten des Dienstbereiches anzupassen.

Haag in Oberbayern. Die bestmögliche Betreuung der Bevölkerung ist angesichts des bestehenden Sicherheitsbedürfnisses ein großes Anliegen. Dazu gehört, dienstliche Belange und damit verbundene Anforderungen an die Polizei regelmäßig zu evaluieren und gegebenenfalls Anpassungen vornehmen.

Die Polizeistation Haag in Oberbayern wird ab dem 1. Oktober werktags in der Zeit von 09.00 bis 19.00 Uhr für die Anliegen der Bürgerinnen und Bürger als persönlicher Ansprechpartner erreichbar sein. An Wochenenden und Feiertagen wird die Polizeistation in Haag von 08.00 bis 18.00 Uhr besetzt sein.

Nach wie vor werden die Bürgerinnen und Bürger bei Betätigung der „Klingeltaste“ außerhalb der o.g. Öffnungszeiten der Polizeistation in Haag unmittelbar mit der Polizeiinspektion Waldkraiburg verbunden. Eingehende Telefonanrufe werden weiterhin direkt an die Kolleginnen und Kollegen der Inspektion in Waldkraiburg weitergeleitet.

Die polizeiliche Betreuung ist wie bisher an 365 Tagen im Jahr rund um die Uhr - ergänzt durch den polizeilichen Streifendienst - jederzeit gewährleistet.