Er stellt sich selbst Rottaler verwüstet Jugendtreff Kirchanschöring

Kirchanschöring. Am Montag, 21. September, gegen 23 Uhr, ereignete sich eine Sachbeschädigung am Jugendtreff in Kirchanschöring. Zu genannter Zeit wurde an der Örtlichkeit randaliert, wodurch eine Fensterscheibe eingeschlagen, ein Briefkasten demoliert, Möbel beschädigt sowie für Unordnung gesorgt wurde.

Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 500 Euro. An der eingeschlagenen Scheibe wurden mehrere Blutspuren festgestellt, welche gesichert werden konnten.

Während der Anzeigenaufnahme am nächsten Tag erschien ein 26-jähriger, im Landkreis Rottal-Inn wohnender Mann am Tatort und gab die Tat zu. Er entschuldigte sich und half bei den Aufräumarbeiten.

Trotz der Einsicht des Beschuldigten wird eine Anzeige wegen Sachbeschädigung bei der Staatsanwaltschaft Traunstein vorgelegt.