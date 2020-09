Mann belästigt Frauen Exhibitionist am Abtsdorfer See

Ein nackter Sonnenanbeter machte in der Nähe von zwei Frauen an sich rum

Laufen. Zwei 27-jährige Frauen hatten sich am Dienstagnachmittag, 22. September, gegen 15 Uhr, an das Ufer des Abtsdorfer See, nahe des Parkplatzes Seethal, gesetzt.

Zur selben Zeit befand sich dort ein Mann, der nackt sonnenbadete. Als die beiden Frauen zu dem Mann schauten, sahen sie, wie er in geringer Entfernung zu ihnen an seinem Penis manipulierte.

Als die Frauen den Mann ansprachen, er solle dies unterlassen, versteckte er sich in einem naheliegenden Gebüsch und setzte sein Tun fort.

Die beiden jungen Frauen verständigten die Polizei. Bis zum Eintreffen der Streifenbesatzung gelang es dem Täter die Flucht zu ergreifen. Der Mann ist etwa 180 cm groß, schlank hat dunkle kurze Haare und einen dunklen Bart.

Hinweise auf den Vorfall und den Täter nimmt die Polizeiinspektion Laufen unter der Telefonnummer 08682/8988-0 entgegen.