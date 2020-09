Erneuter Bombenfund Evakuierung erfolgt ab 14.30 Uhr

Grafik (Bayern Atlas): Evakuierungsradius

Für die Entschärfung der Bombe, die am 22. September 2020 erneut an einer Baustelle an der Chiemseestraße 25 gefunden wurde, müssen wieder alle Anwohner in einem Umkreis von 350 Metern evakuiert werden. Bürgerhotline unter Telefon 0861/65-700 eingerichtet.