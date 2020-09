In Traunstein Anschlag auf Kirchenglocke

Ausgediente Kirchenglocke wurde mit Bitumen übergossen

Traunstein. In der Zeit von Samstag, 19. September, 23 Uhr, bis Sonntag, 20. September, 7 Uhr, wurde durch Unbekannte ein Eimer Bitumen von einer Baustelle an der evangelischen Kirche am Martin-Luther-Platz in Traunstein genommen und gegen die ehemalige Kirchturmglocke, die vor der Kirche als Erinnerungsstück platziert steht, geworfen. Dabei ergoss sich der Inhalt über die Glocke, die hierdurch nicht unerheblich verunreinigt wurde.

Die Höhe des der Evangelisch-Lutherischen Kirchengemeinde Traunstein-Chieming-Waging entstandenen Sachschadens kann noch nicht genau beziffert werden.

Zeugen, die im o.g. Zeitraum und Bereich verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Angaben zu dem oder den Täter(n) machen können, werden gebeten ihre Beobachtungen telefonisch unter 0861/9873-0 der Polizei Traunstein mitzuteilen.