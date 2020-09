Beim Streit kam es zum Einsatz einer Handtasche sowie eines Gehstocks gegen den jeweils anderen

Bad Reichenhall. Am Donnerstagmorgen, 17. September, kam es gegen 7:45 Uhr an der Bahnhofstraße in Bad Reichenhall zu einer Auseinandersetzung zwischen einem älteren Herrn und einer Radfahrerin.

In Folge der Streitigkeit kam es sogar zum Einsatz einer Handtasche sowie eines Gehstocks gegen den jeweils anderen. Hierbei wurde eine Person leicht verletzt.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Bad Reichenhall unter Telefon 08651/970-0 in Verbindung zu setzen.