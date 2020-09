Auf Betrüger hereingefallen 82-jähriger Mann wurde um 5.550 Euro erleichtert

Ein 82-jähriger Mann aus dem Landkreis Traunstein wurde Opfer einer betrügerischen Masche.

Landkreis Traunstein. So hat er für insgesamt 5.550 Euro Google-Play-Karten erworben, als ihm zuvor telefonisch ein Gewinn in Höhe von über 60.000 Euro versprochen wurde. Als der Mann die Karten erworben hatte, nahmen die Täter abermals telefonisch Kontakt zum Geschädigten auf und baten diesen, die Einlösenummern der Karte durchzugeben. Dies tat der Senior bereitwillig. Als er den Betrug bemerkte, war es schon zu spät. Er erstattete Anzeige bei der Polizeiinspektion in Laufen. Weitere Ermittlungen werden durchgeführt, um die Täter ausfindig zu machen.