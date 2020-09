Brandstiftung? Zwei Feldscheunen in Grabenstätt abgebrannt

Gleich zwei Feldscheunen brannten in den frühen Morgenstunden des Sonntag, 13. September 2020, im Gemeindebereich von Grabenstätt nieder. Verletzt wurde niemand, der entstandene Sachschaden ist aber erheblich. Die Kriminalpolizei Traunstein übernahm die Ermittlungen in beiden Fällen und geht von Brandstiftungsdelikten aus. Personen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Grabenstätt. Um 03.56 Uhr bekam die Polizeieinsatzzentrale am Sonntagmorgen von der Integrierten Leitstelle (ILS) die Mitteilung über einen Brand in der Dorotheenstraße in Grabenstätt. Dort stand in einer Wiese eine Feldscheune lichterloh in Brand. Die eingesetzten Helfer der Feuerwehr konnten die Scheune nicht mehr retten, sie stürzte ein. In dem offenen Stadel waren landwirtschaftliche Gerätschaften und Heuballen gelagert. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 30.000 Euro.

Rund zwei Stunden später, gegen 05.50 Uhr, musste die Feuerwehr erneut ausrücken. Wieder stand eine Feldscheune in Vollbrand, diesmal auf einem Feld im nur gut zwei Kilometer entfernten Grabenstätter Ortsteil Obereggerhausen. Der Feuerwehr gelang es, ein Übergreifen des Feuers auf das angrenzende Waldstück zu verhindern, die Scheune selbst wurde ein Raub der Flammen. Auch in dieser Scheune befanden sich landwirtschaftliches Gerät und Heuballen und es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 30.000 Euro.

Ermittler des Kriminaldauerdienstes (KDD) der Kripo Traunstein übernahmen die Untersuchungen in beiden Fällen. Sie gehen von Brandstiftungsdelikten aus und bitten deshalb auch um Hinweise aus der Bevölkerung.

Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, die mit den Bränden in Verbindung stehen könnten, sich bei der Kriminalpolizeiinspektion Traunstein unter der Telefonnummer (0861) 98730 zu melden.