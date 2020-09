Zeugen gesucht Reh von Hund totgebissen

Zeugen des Vorfalls melden sich bitte bei der Polizei Trostberg.

Truchtlaching. Am 11.09.2020 wurde in der Zeit zwischen 6 Uhr und 12 Uhr ein Reh nahe des Ortsteils Stöffling tot aufgefunden. An dem Reh konnten deutliche Bissspuren eines Hundes festgestellt werden. Es ist somit davon auszugehen, dass hier ein freilaufender Hund seinem natürlichen Jagdinstinkt nachging.

Da es sich in der nun vorliegenden Situation allerdings nicht um einen Einzelfall handelt, weist die Polizei bei dieser Gelegenheit noch einmal ausdrücklich darauf hin, dass Hunde beim Gassi-Gehen in der Nähe von Waldstücken unbedingt an der Leine zu führen sind.

Im aktuellen Fall wurde durch die Polizei auch ein Verfahren wegen Verdacht auf Jagdwilderei und ein Vergehen gegen das Tierschutzgesetz eingeleitet. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Trostberg unter der Telefonnummer 08621/98420 zu melden.