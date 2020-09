Rettungseinsatz Wanderin verletzt sich in der Almbachklamm schwer am Fuß

Foto: BRK BGL

Am Mittwochnachmittag kurz nach 14 Uhr hat sich eine 61-jährige Wanderin in der Almbachklamm auf Höhe der Brücke 9 schwer am Sprunggelenk verletzt.