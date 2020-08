Tödlicher Badeunfall 83-Jährige aus dem Berchtesgadener Land ertrinkt im Chiemsee

Ein Hotelgast sah die Frau leblos im Wasser treiben

Prien. Eine Schwimmerin wurde am Sonntagmorgen, 23. August, leblos aus dem Chiemsee geborgen. Trotz sämtlicher Bemühungen verstarb sie wenig später im Krankenhaus. Die Kriminalpolizei Traunstein untersucht jetzt die genauen Todesumstände.

Am Sonntag um kurz vor 8 Uhr entdeckte der Gast eines Hotels am Jachthafen in Prien am Chiemsee eine leblose Frau im Wasser treibend und verständigte den Notruf.

Im Zuge des sofort eingeleiteten Großeinsatzes von Rettungs- und Einsatzkräften wurde die Frau von Kräften der Wasserrettung an Land gebracht und zunächst reanimiert. Leider kam jede Hilfe zu spät, da sie kurze Zeit später im Krankenhaus verstarb.

Beamte des Kriminaldauerdienstes (KDD) Traunstein übernahmen die Ermittlungen in dem Todesfall.

Bei der Verstorbenen handelt es sich um eine 83-jährige Frau aus dem Berchtesgadener Land. Es wird derzeit von einem tragischen Unfall ausgegangen.