Renitenter Fahrgast Ohne Mund-Nasen-Schutz Beamte bespuckt, geschlagen und getreten

Foto: Bundespolizei Rosenheim

Am Dienstag (11. August) hat die Bundespolizei einen Mann festgenommen, der am Bahnhof in Rosenheim Bundespolizisten geschlagen und angespuckt hatte. Zuvor war er nicht nur ohne gültigen Fahrschein in einem Regionalzug unterwegs, sondern weigerte sich vehement, eine Mund-Nasen-Bedeckung aufzusetzen.