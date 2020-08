Tragisch 24-Jähriger stirbt nach Absturz am Müllnerhörndl

Foto: BRK BGL

Am Donnerstag, 6. August, gegen 22.16 Uhr setzte ein 24-jähriger einheimischer Mann einen Notruf ab. Er gab an, dass er sich in Bad Reichenhall am Pflasterbachhörndl befindet und er sich bei einem Absturz schwere Verletzungen zugezogen hat.