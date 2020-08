PKW verschollen Franzose ist auf der Suche nach seinem „verlorenen“ Auto

Seit Mittwochabend wurde ein 31-jähriger Franzose bereits mehrfach in Bad Reichenhall auffällig und der Polizei gemeldet. Der Mann ist auf der Suche nach seinem VW Polo mit französischem Kennzeichen AQ-891-ZW.

Bad Reichenhall. Der dunkelhäutige Mann, trägt einen roten Pullover und eine graue Jogginghose. Er fiel mehreren Anwohnern schon auf, da er scheinbar ziellos durch die Straßen streift.

Da er nur Französisch spricht, war es nicht einfach sein Problem zu erfragen. Letztlich kann er sich erinnern, dass er vom „Burger King“ in Piding noch einige Kilometer weiterfuhr, sein Auto abstellte und dann ca. 3 Stunden in bergigem oder hügeligem Areal zu Fuß unterwegs war. Von da an konnte er den Abstellort seines Pkw nicht mehr finden. Vermutlich seit Mittwochabend ist er ohne Hab und Gut, ohne Geld und Handy auf der Suche. Er hat nur den Autoschlüssel eines VW bei sich. Alles andere sei in seinem Auto.

Der Mann wirkt geordnet und gesund. Warum er sich nicht mehr erinnern kann ist nicht bekannt. Die helfende Suche der Polizei verlief bislang ohne Erfolg. Sollte jemandem der Pkw aufgefallen sein, wird um Mitteilung an die Polizei Bad Reichenhall gebeten.