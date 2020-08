Insgesamt 5 verletzte Beamte BMW geklaut und Polizisten in den Arm gebissen

Am Donnerstag, 6. August, gegen 21.50 Uhr, teilten aufmerksame Anwohner einen vermuteten Einbruch in einer Autowerkstatt in Freilassing-Hofham mit. Der zunächst unbekannte Mann drang in das Gebäude ein und entwendete einen weißen Pkw BMW der 3-er Serie.