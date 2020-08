Zeugenaufruf Person wirft Schlafsack auf vorbeifahrende Autos

Am 5. August wurde durch eine bereits bekannte Person in der Ruperti-straße in Traunstein mehrmals ein Schlafsack auf vorbeifahrende Autos geworfen. Die Würfe ereigneten sich auf Höhe der Bushaltestelle an der Abzweigung zur Axdorfer Straße.