Spektakuläre Bergung Auswärtiger fährt sich am Feuerpalfen fest

Foto: Polizei Berchtesgaden

Am Sonntag den 02.08.20 gegen 17.30 Uhr teilte ein 38-jähriger auswärtiger Pkw Fahrer telefonisch mit, dass er sich mit seinem Fahrzeug unterhalb des Feuerpalfen in Schönau am Königssee befinde und er sich festgefahren habe und das Fahrzeug abzustürzen drohe