Tittmoninger Au Öl in Bach entsorgt

Aus einem Ölkanister liefen ca. 1 Liter Öl in den Bach

Tittmoning. In der Tittmoninger Au wurde in der Nähe des Sportgeländes des TSV Tittmoning durch einen Spaziergänger im Siechenbach am bereits am Montag, 6. Juli, morgens ein neuwertiger Ölkanister aufgefunden, aus dem ca. 1 Liter Öl in den Bach gelaufen war.

Das Einbringen von solchen Flüssigkeiten, ob fahrlässig oder absichtlich, stellt eine Straftat gemäß dem StGB dar. Die Polizeiinspektion Laufen ermittelt deshalb wegen eines Vergehens der Gewässerverunreinigung.

Wer in der Nacht auf 6. Juli im Bereich des Sportgeländes in der Au verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, diese der Polizeiinspektion Laufen unter der Telefonnummer 08682/8988-0 mitzuteilen.