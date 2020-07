Mit Süßigkeiten gelockt Verdächtiges Ansprechen von Kindern

Frau spricht 6-Jährige an - sie habe Süßigkeiten im Auto und ob das Mädchen nicht einsteigen wolle

Bad Reichenhall. Am Donnerstag, 2. Juli, um ca. 18.40 Uhr, erhielt die Polizeiinspektion Bad Reichenhall Kenntnis von einem Vorfall, welcher sich ca. 30 bis 40 Minuten vor der Mitteilung an der Nonner Straße in Bad Reichenhall ereignete.

Hierbei wurde ein 6-jähriges Mädchen von einer Frau aus einem dunklen Pkw, nach ersten Angaben ein Opel Corsa, angesprochen und gefragt, ob sie denn kein Zuhause habe. Weiterhin sagte die Frau, dass sie auch Süßigkeiten im Auto hätte und ob das Mädchen nicht einsteigen wolle. Das Mädchen lief im Anschluss davon. Angeblich wäre auch ein Mann auf einem Fahrrad beteiligt gewesen.

Eine weitere Befragung des Mädchens durch Beamte der Polizeiinspektion Bad Reichenhall ergab, dass es sich beim Pkw vermutlich um einen VW Polo mit BGL-Kennzeichen handeln dürfte. Das Kennzeichen ist nicht bekannt. Die Frau wurde folgendermaßen beschrieben: Ca. 40 bis 50 Jahre, kurze Haare, sie sprach Deutsch mit bayerischem Akzent und trug einen roten Mantel.

Dieser Bereich wird in Folge verstärkt durch die Polizei überwacht. Sollten weitere Hinweise auf den Pkw eingehen bzw. sich ähnlich gelagerte Vorfälle ereignen, wird darum gebeten, unverzüglich den Polizeinotruf 110 zu wählen.