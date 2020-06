Streife kam zufällig vorbei Polizei fischt 12-Jährigen aus der reißenden Ache

Der Junge hatte großes Glück - ein anderer Ersthelfer wurde von der Strömung abgetrieben, bevor er den 12-Jährigen erreichen konnte

Marktschellenberg. Am Sonntag, 28. Juni, gegen 16 Uhr, sprang ein 12-jähriger Junge aus Marktschellenberg von einer Mauer an der Salzburger Straße in die Berchtesgadener Ache. Aufgrund der starken Strömung des Gewässers gelang dem jungen Burschen nicht die Querung zum Ausstieg am gegenüberliegenden Ufer, so dass er in Richtung Wehr abgetrieben wurde.

Erst an der zweiten Brücke, unmittelbar vor der dortigen Staustufe, konnte er sich an einen Brückenpfeiler klammern. Freunde des Burschen, die den Vorfall beobachteten, holten umgehend Hilfe und konnten an der Hauptstraße eine zufällig vorbeikommende Streife der Bundespolizei aufhalten.

Die Beamten leiteten sofort Bergungsmaßnahmen ein und konnten im Anschluss den verunglückten Burschen aus seiner misslichen Lage befreien.

Ein weiterer Ersthelfer, der sich schon vorher ins Wasser begab, wurde ebenfalls aufgrund der starken Strömung abgetrieben, konnten jedoch selbstständig das Gewässer verlassen.

Glücklicherweise wurde der junge Schellenberger bei seinem unbedachten Sprung nur leicht verletzt. Der hinzugerufene Rettungsdienst brachte den Verletzten in das nächste Krankenhaus.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei deutlich auf die Gefahren von Fließgewässern, gerade nach Regentagen und der damit einhergehenden starken Strömungen, hin. Insbesondere in der Nähe von Wehranlagen und Staustufen kann ein unüberlegter „Badeausflug“ schnell in einer lebensgefährlichen Situation enden.