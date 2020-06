Aus verwahrloster Wohnung Zwei Hunde und zwei Katzen gerettet

Zwei Katzen und zwei Hunde sind am Freitagnachmittag, 26. Juni 2020, in Freilassing aus einer vollkommen verwahrlosten Wohnung gerettet worden.

Freilassing. Der Hinweis kam über den Tierschutzverein „Hund-sucht-Hütte“, der einen Rotweiler an eine 21-jährige Freilassingerin vermittelt hatte. Die junge Frau ließ ihre Katzen, den Rotweiler und einen Mischling in ihrer Wohnung zurück und besuchte diese nur selten, um ihnen lediglich Futter zu geben. Aufgrund des katastrophalen Zustandes der Wohnung und der großen Menge an Hundekot kann davon ausgegangen werden, dass die Tiere schon über einen längeren Zeitraum sich selber überlassen waren.

Die zwei Katzen und der Mischling wurden in das Tierheim Freilassing verbracht, der Rottweiler wurde an den Verein übergeben. Gegen die ehemalige Hundehalterin wird Anzeige wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz erstattet. Des weiteren wird das Veterinäramt über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.