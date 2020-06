Porsche war viel zu schnell Mit 165 km/h bei erlaubten 100 km/h geblitzt

Der gravierendste Verstoß musste bei einem Porschefahrer aus Stuttgart festgestellt werden

Bernau. Bernau – Geschwindigkeitsmessung auf der A 8

Am Dienstag, 23. Juni, in der Zeit zwischen 8.30 und 14 Uhr, führte die Verkehrspolizeiinspektion Traunstein eine Geschwindigkeitsmessung auf der Bundesautobahn A 8 zwischen den Anschlussstellen Bernau und Felden durch.

In diesem Zeitraum passierten etwas mehr als 9.000 Fahrzeuge die Messstelle in Fahrtrichtung Salzburg. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit ist in diesem Bereich auf 100 Km/h beschränkt. Insgesamt musste gegen 126 Fahrzeuglenker ein Bußgeldverfahren eingeleitet werden. Bei 26 Betroffenen ist das Bußgeld auch mit Punkten im Fahreignungsregister und einem Fahrverbot von 1 Monat verbunden.

Von bereitstehenden Streifenfahrzeugen wurden unmittelbar nach der Kontrollstelle bereits erste Fahrerfeststellungen und Anhörungen durchgeführt, bzw. belehrende Gespräche mit den Fahrerinnen und Fahrern geführt. Bei 17 Lenkern mit ausländischer Zulassung, wurde noch vor Ort das entsprechende Bußgeld einbehalten.

Der gravierendste Verstoß musste bei einem Porschefahrer aus Stuttgart festgestellt werden. Dieser wurde mit einer Geschwindigkeit von 165 km/h gemessen.