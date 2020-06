Ältere Dame im Visier Betrug durch falsche Microsoft-Mitarbeiter

Der Mann behauptete, dass ihr Computer gehackt wurde und bat seine sofortige Hilfe übers Telefon an

Bayerisch Gmain. Am Samstagvormittag, 20. Juni, wurde eine Bayerisch Gmainerin Opfer eines „Computerbetruges“. Die ältere Dame erhielt einen Anruf auf ihr Festnetztelefon. Am anderen Ende der Leitung gab sich ein englisch sprechender Mann als Mitarbeiter der Firma Microsoft aus. Der Mann behauptete, dass ihr Computer gehackt wurde und bat seine sofortige Hilfe übers Telefon an.

Die Dame folgte zunächst den geforderten Schritten an ihrem PC. Kurz bevor der Mann sich dann tatsächlich die Kontrolle über den Computer der Frau verschaffen konnte, brach sie den Vorgang ab und meldete den Vorfall bei der Reichenhaller Polizei.

Dort wurde die Betrugsmasche erkannt und ein Strafverfahren wegen „Ausspähen von Daten“ eingeleitet. Nach erster Einschätzung erlitt die Dame keinen Vermögensschaden.

In diesem Zusammenhang warnt die Polizei vor diesen oder ähnlichen Anrufen. Mitarbeiter von Microsoft rufen nicht selbstständig zu Hause an und fordern ihre Kunden auch nicht auf, persönliche Daten wie Passwörter oder Zugangscodes herauszugeben. In der Vergangenheit konnte durch diese oder ähnliche Betrugsmaschen Zugriff aufs Online-Banking erlangt werden. − wo –