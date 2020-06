Zusammenstoß zwischen Auto und 8-jährigem Radfahrer

Tittmoning. Am Mittwoch, 17. Juni, gegen 15.40 Uhr, ereignete sich in der Gaisbergstraße in Tittmoning ein Zusammenstoß zwischen einem Radfahrer und einem Auto.

Eine 65-jährige Pkw-Fahrerin wollte mit ihrem Fahrzeug vom Grundstück in die Gaisbergstraße einfahren. Dabei übersah sie einen 8-jährigen Radfahrer, der den linken Gehweg nutzte.

Durch den Anstoß stürzte der Junge auf den Gehweg und zog sich leichte Verletzungen zu, die im Krankenhaus behandelt werden mussten.