Zerstörungswut Vandalismus am Sportheim in Unterwössen

Am Sportheim in Unterwössen wurde durch unbekannte Täter die Hauswand mit schwarzer Farbe großflächig beschmiert.

Unterwössen. Weiters wurden mehrere Holzstühle welche auf der überdachten Terrasse standen, mutwillig zerstört. Vor den Zuschauertribünen entfachten die Täter ein Feuer, wodurch der Asphalt Schaden nahm.

Die Zerstörungen fanden in der Zeit von Mitte März bis Mitte Mai statt. Innerhalb des Tatzeitraumes war der Sportplatz aufgrund der Coronabeschränkungen gesperrt.

Die Polizeiinspektion Grassau bittet um sachdienliche Hinweise unter Telefon 08641/95 410, sollte jemand Beobachtungen am oder in der Nähe des Sportheimes Unterwössen gemacht haben, welche in Zusammenhang mit den Sachbeschädigungen stehen könnten.