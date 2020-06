Am Abtsdorfer See Einbruchdiebstahl in leerstehendes Altersheim

Die männliche Person trug einen orange-gelben Pullover bzw. Hoodie. Foto: 123rf Die flüchtigen Täter waren zwischen 16 und 25 Jahre alt Laufen. Am Samstag, 6. Juni, gegen 21.15 Uhr, versuchten zwei Personen in das leerstehende, früher als Alters- und Pflegeheim genutzte Haus, einzubrechen. Hierbei schlugen sie die Scheibe eines Fensters ein. Durch einen Passanten wurden die beiden Täter bei der weiteren Tatausführung gestört und flüchteten in Richtung Strandbad. Sie konnten wie folgt beschrieben werden: Beide Personen waren zwischen 16 und 25 Jahre alt. Die männliche Person trug einen orange-gelben Pullover bzw. Hoodie. Durch das helle Lachen der zweiten Person kann daraus geschlossen werden, dass es sich hierbei vermutlich um eine weibliche Person handelt. Diese war dunkel gekleidet. Der Sachschaden beträgt ca. 200 Euro. Eine Spurensicherung wurde durchgeführt. Wer sachdienliche Hinweise geben kann oder Beobachtungen im Bereich des Abtsdorfer Sees gemacht hat, wird gebeten, sich mit der PI Laufen unter der Rufnummer 08682/8988-0 in Verbindung zu setzen.