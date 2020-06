Tödlicher Motoradunfall 71-jähriger Motorradfahrer stirbt an Unfallstelle

An der Abzweigung nach Ruhpolding wurde der Biker nach derzeitigem Stand der Ermittlungen von einem Autofahrer übersehen

Inzell. Am Samstag, 6. Juni, gegen 17.15 Uhr, ereignete sich in Inzell kurz vor dem Eisstadion ein folgenschwerer Unfall.

Ein 71-jähriger Motorradfahrer aus Schneizlreuth fuhr mit seinem Kraftrad von Inzell her in Richtung Weißbach. An der Abzweigung nach Ruhpolding wurde er nach derzeitigem Stand der Ermittlungen von einem Pkw übersehen, welcher von Weißbach her kam und nach Ruhpolding abbog.

Der Motorradfahrer hatte offensichtlich keine Zeit mehr, um zu reagieren und prallte ungebremst gegen die Seite des Pkw. Dadurch zog er sich so schwere innere Verletzungen zu, dass er noch an der Unfallstelle verstarb.

Der Unfallverursacher und seine Ehefrau mussten ebenfalls medizinisch

versorgt werden, da sie unter schwerem Schock standen.

Sollten außenstehende Zeugen das Unfallgeschehen beobachtet haben, bittet die Polizei Ruhpolding um Hinweise.