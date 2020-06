Versuchter Betrug Waginger schöpft Verdacht und schaltet Polizei ein

Scheinbar von der Unternehmensführung stammende gefälschte E-Mails werden versandt, um hohe Geldbeträge zu erschleichen

Waging. Am Donnerstag, 4. Juni, erhielt ein Unternehmen in Waging eine E-Mail, in der sich ein unbekannter Täter als Geschäftsführer des Unternehmens ausgab und um Überweisung eines mittleren fünfstelligen Betrags bat. Hierzu verwendete der Täter Vor- und Nachnamen des tatsächlich existenten Geschäftsführers, ferner wurde im Posteingang dessen korrekte E-Mail-Adresse angezeigt.

Der Waginger schöpfte jedoch Verdacht, überwies nicht und verständigte die PI Laufen. In Folge wurde der Kontakt mit dem Täter aufrechterhalten, der schließlich ein britisches Zielbankkonto übermittelte.

Die Masche ist als "CEO-Fraud" hinlänglich bekannt. Hierbei werden scheinbar von der Unternehmensführung stammende gefälschte E-Mails versandt, in denen Mitarbeiter angewiesen werden, hohe Beträge auf ausländische Bankkonten zu überweisen. Hinweise in diesem Zusammenhang an die PI Laufen, Telefon 08682/ 8988-0. − wo –