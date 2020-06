Auch drei Kinder Sieben Verletzte bei Unfall in Taching

VW-Fahrer übersieht beim Abbiegen das Auto einer 4-köpfigen Familie aus Waging

Taching am See. Am Freitagmittag, 5. Juni, ereignete sich auf der Staatsstraße 2105 ein Verkehrsunfall, bei dem insgesamt sieben Personen verletzt wurden. Unter den Verletzten befanden sich auch drei Kinder. Sechs Unfallbeteiligte wurden glücklicherweise nur leicht verletzt, eine Person musste mit mittelschweren Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Gegen 12 Uhr befuhr eine 4-köpfige Familie aus Waging am See die Staatsstraße von Tengling kommend in Richtung Waging. Ein VW-Bus, der mit drei Urlaubern aus München besetzt war, fuhr in entgegengesetzter Richtung und wollte Richtung Palling abbiegen. Beim Abbiegen übersah der 50-jährige Fahrzeuglenker den Seat der Waginger Familie und ein Zusammenstoß ließ sich trotz Vollbremsung nicht mehr vermeiden.

Zur Behandlung der Verletzten waren drei Rettungswägen, ein Krankentransportwagen und ein Notarztfahrzeug im Einsatz. Weiter war der Leiter Rettungsdienst vor Ort. Die Straße wurde durch die Feuerwehr Taching gesperrt und eine Umleitung eingerichtet. An den Fahrzeugen der Unfallbeteiligten entstand jeweils ein erheblicher Sachschaden.

Die Schadenshöhe beläuft sich nach ersten Schätzungen auf insgesamt ca. 30.000 Euro.