Unbekannter Täter lockert an einem Auto die Radmuttern an der Vorderachse

Traunstein. In der Nacht von Samstag auf Sonntag, 31. Mai, lockerte ein unbekannter Täter an der Forstmeierstraße in Traunstein an einem Auto die Radmuttern an der Vorderachse.

Der Pkw war in diesem Zeitraum an der Hausnummer 25 neben einer Hecke geparkt.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich bei der Polizei Traunstein unter der Tel 0861/98730 zu melden.