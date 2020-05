Nach versuchtem Tötungsdelikt Tatverdächtiger wurde festgenommen

Wie heute berichtet, war es am gestrigen Freitagabend, 22. Mai 2020, in Traunreut zu einem versuchten Tötungsdelikt gekommen.

Traunreut. Ein Tatverdächtiger hatte seinen 20-jährigen Kontrahenten mit einem spitzen Gegenstand schwer verletzt und war seitdem flüchtig.

Im Zuge der Fahndungsmaßnahmen konnte am heutigen Samstagnachmittag, 23. Mai 2020, der Tatverdächtige in einem Wohnanwesen in Traunreut lokalisiert und schließlich gegen 17.40 Uhr von Beamten der Polizeistation Traunreut, der Polizeiinspektion Trostberg und der Operativen Ergänzungsdienste (OED) Traunstein widerstandslos festgenommen werden.

Gegen den 23-Jährigen, der die deutsche und die kasachische Staatsbürgerschaft hat, hatte die Staatsanwaltschaft Traunstein im Laufe des Tages einen Haftbefehl wegen versuchten Mordes erwirkt. Der Tatverdächtige soll morgen dem Ermittlungsrichter zur Prüfung der Haftfrage vorgeführt werden.