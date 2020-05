Zeugen gesucht Unbekannter schlägt Trostbergerin ins Gesicht

Am 21. Mai 2020, um ca. 23.45 Uhr, war eine 49-jährige Frau auf dem Weg nach Hause, als ihr ein unbekannter Mann entgegenkam.

Trostberg. Sie befand sich zum Tatzeitpunkt auf der Hauptstraße und wollte in Richtung Marienplatz gehen, als ihr der unbekannte Täter entgegenkam und ihr mit der flachen Hand ins Gesicht schlug. Der Täter entfernte sich nach der Tat wortlos weiter in Richtung Rathaus. Die Geschädigte flüchtete daraufhin in Angst nach Hause und verständigte dort die Polizei. Eine erste Fahndung erbrachte keinen Erfolg. Der Täter wurde durch die Geschädigte wie folgt beschrieben: ca. 40 bis 50 Jahre alt, schlank, kurze schwarze Haare und er trug einen grauen Kapuzenpullover.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Trostberg unter Telefon 08621/98420 zu melden.