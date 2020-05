In Schlangenlinien unterwegs 70-Jähriger mit 3 Promille am Steuer

Führerschein des Fahrers sichergestellt. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr

Traunstein. Am Mittwoch, 13. Mai, gegen 21:10 Uhr, fuhr ein 70-jähriger Traunsteiner mit seinem BMW auf der Wasserburger Straße in Traunstein in Schlangenlinien stadtauswärts. Durch einen aufmerksamen Zeugen wurde daraufhin die Polizeiinspektion Traunstein alarmiert.

Nachdem das betreffende Fahrzeug durch die Beamten festgestellt worden ist, wurde der Fahrzeugführer einer Kontrolle unterzogen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 3 Promille.

Daraufhin wurde beim Fahrer eine Blutentnahme im Krankenhaus Traunstein durchgeführt.

Zudem wurde der Führerschein des Fahrzeugführers sichergestellt. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.