Es hat gekracht Vier Verletzte bei Verkehrsunfällen in Aufham und Piding

Foto: BRK BGL

Am Montag sind bei zwei Verkehrsunfällen auf der Staatsstraße 2103 in Aufham und auf der B20 an der Pidinger Autobahn-Auffahrt nach erster Einschätzung des Roten Kreuzes insgesamt vier Menschen leicht verletzt worden.