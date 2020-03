Unheimliche Brandserie Feuerteufel in Anger unterwegs?

Die Polizei Bad Reichenhall bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Nummer 08651/9700 zu melden

Anger. Am Dienstag, den 10.03.2020 wurde gegen 19 Uhr am Dorfplatz in Anger das öffentliche WC durch eine Brandlegung erneut beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 400 Euro.

Vermutlich haben der oder die gleichen Täter in der jüngsten Vergangenheit die Madonna Figur zerstört sowie in der oben genannten Bedürfnisanstalt einen Seifenspender angezündet. Der Sachschaden beläuft sich mittlerweile auf einen vierstelligen Betrag.

Die Polizei Bad Reichenhall bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Nummer 08651/9700 zu melden.