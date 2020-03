Hinweise erbeten Antiquitäten aus Hotel gestohlen

Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Berchtesgaden unter Tel. 08652/9467-0

Schönau am Königssee. Vermutlich im Zeitraum vom 09.03.20, nach 13.00 Uhr wurden aus einem Hotel in Schönau am Königssee mehrere Gegenstände im Gesamtwert von ca. 7000 Euro entwendet, bei denen es sich um Antiquitäten und Sammlerstücke handelt.

Der Diebstahl ereignete sich im Bereich Mentensiedlung und Sulzberg-Mittergasse. Wer hat in diesem Bereich Beobachtungen, insbesondere von Fahrzeugen oder Personen gemacht, die damit in Zusammenhang stehen könnten. Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Berchtesgaden unter Tel. 08652/9467-0