Mit Sturm Bianca völlig überfordert Ainringer rast mit hohem Tempo in umgestürzte Bäume

Foto: 123rf.com

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wütete der Sturm Bianca. Schwer betroffen waren die Gemeinden Ainring und Teisendorf. Hier entwurzelte der Sturm mehrere Bäume in den Waldstücken der Kreisstraße BGL 10. Da sich die Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehren nicht in Lebensgefahr begeben wollten, sperrten die Feuerwehren Ainring und Teisendorf noch während des Sturmes mittels Verkehrszeichen die Kreisstraße ab.