Waffe sorgt für Aufregung Pole mit Gewehr und fast drei Promille festgenommen

Foto: Bundespolizei

Die Bundespolizei hat am Faschingsdienstag (25. Februar) in Rosenheim einen völlig betrunkenen Mann festgenommen. Er war mit einem Gewehr im Eingangsbereich des Bahnhofs herumgelaufen. Der 43-Jährige trug die Waffe offen in der Hand.