Autsch! Mit Winkelschleifer in Bein geschnitten

Übles Mischgeschick bei der Arbeit

Traunstein. Am 21.02.20 gegen 10.45 Uhr verletzte sich ein 21-jähriger Schlosser in der Traunsteiner Hofgasse bei Arbeiten mit einer Flex-Maschine am Bein. Der Mann geriet beim Hantieren mit dem laufenden Winkelschleifer zu nah an eine Steinmauer, von welcher die Maschine wieder zurück prallte und ihn mit der Trennscheibe am Oberschenkel traf.

Zur weiteren ärztlichen Behandlung musste der Mann mit einer schweren Beinverletzung in das Klinikum Traunstein verlegt werden. Über Folgeschäden in diesem Zusammenhang ist bislang noch nichts bekannt.